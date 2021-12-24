Стали известны подробности о семье замёрзших под Саратовом детей

В школе села Прокудино Аткарского района Саратовской области, где учился погибший от холода восьмилетний мальчик, заявили, что его семья считалась «спокойной», передаёт MK.RU. Двое детей без верхней одежды были найдены в овраге 22 декабря. Мальчик погиб в больнице, его пятилетняя сестра находится в реанимации. На мать детей заведено уголовное дело, она задержана.
Корреспонденту издания
Ранее сообщалось, что пятилетняя сестра погибшего мальчика пережила клиническую смерть, врачи борются за её жизнь. Как заявила уполномоченный по правам детей в Саратовской области Татьяна Загородняя, транспортировка ребёнка в Москву сейчас невозможна. Она выехала на место происшествия.
43-летняя мать детей была задержана в Энгельсе, её доставили в следственный отдел СК. В отношении женщины возбудили уголовное дело об убийстве и покушении на убийство. По версии следствия, утром 22 декабря она рассердилась на сына и дочь, которые не слушались, и попыталась их задушить шарфом, а когда они потеряли сознание, вынесла на улицу и оставила в овраге, после чего с места происшествия скрылась.