Стали известны подробности о семье замёрзших под Саратовом детей

В школе села Прокудино Аткарского района Саратовской области, где учился погибший от холода восьмилетний мальчик, заявили, что его семья считалась «спокойной», передаёт MK.RU. Двое детей без верхней одежды были найдены в овраге 22 декабря. Мальчик погиб в больнице, его пятилетняя сестра находится в реанимации. На мать детей заведено уголовное дело, она задержана.

Корреспонденту издания сообщили в учебном заведении, что не могут комментировать подробности из-за следственных действий, однако отметили, что семья погибшего мальчика считалась спокойной.

Ранее сообщалось, что пятилетняя сестра погибшего мальчика пережила клиническую смерть, врачи борются за её жизнь. Как заявила уполномоченный по правам детей в Саратовской области Татьяна Загородняя, транспортировка ребёнка в Москву сейчас невозможна. Она выехала на место происшествия.

43-летняя мать детей была задержана в Энгельсе, её доставили в следственный отдел СК. В отношении женщины возбудили уголовное дело об убийстве и покушении на убийство. По версии следствия, утром 22 декабря она рассердилась на сына и дочь, которые не слушались, и попыталась их задушить шарфом, а когда они потеряли сознание, вынесла на улицу и оставила в овраге, после чего с места происшествия скрылась.