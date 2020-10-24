СМИ опубликовали кадры из особняка убитого депутата

https://static.news.ru/photo/c6f8a932-1675-11eb-ba57-fa163e074e61_660.jpg Александр Петров Фото: vbglenobl.ru

Кадры из дома убитого депутата и бизнесмена Александра Петрова появились в Сети. Видео публикует Пятый канал

Отец экс-гонщика «Формулы-1» был убит 24 октября выстрелом в грудь в своём доме под Выборгом Ленинградской области. В этот момент депутат купался в бане, он вышел, чтобы по традиции окунуться в реку. На другом берегу реки бизнесмена дожидался снайпер, который произвёл роковой выстрел.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, следователи уже осмотрели дом, сейчас они опрашивают возможных очевидцев — охранников, рабочих, прислугу. Основная версия, которую рассматривают правоохранительные органы — убийство по найму.

Журналистам удалось побывать внутри дома Александра Петрова. На кадрах видно шикарные двухэтажные хоромы с дорогим интерьером, отделкой, добротной кожаной мебелью, коврами. На стенах можно увидеть картины, резные перила на втором этаже. По дому всё ещё ходят следователи, заполняют бумаги и проводят необходимые действия.

Тело Александра Петрова уже увезли с места происшествия. Известно, что его сын — экс-гонщик «Формулы-1» Виталий Петров извещён о гибели отца. Он снялся со своей должности третьего стюарда гран-при Португалии и пытается уехать домой.

Ранее NEWS.ru сообщал, что следователи подтвердили, что депутат и бизнесмен Александр Петров был убит из огнестрельного оружия на территории своего дома. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, которая осматривает территорию и опрашивает возможных свидетелей.