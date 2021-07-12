Случаи отравления спиртом назвали «заговором» для истребления россиян

Между массовым отравлением россиян метиловым спиртом в Екатеринбурге и Оренбурге есть связь, об этом заявил бывший министр обороны ДНР Игорь Стрелков. Соответствующий пост он опубликовал на своей странице в «ВКонтакте». По его мнению, это заговор с целью массового убийства коренного населения.

Почерк абсолютно одинаковый. Если бы я отвечал за ведение следствия, то просто обязан был бы предположить: — наличие единого умысла; — заговор с целью массового убийства представителей коренного населения, — поделился Стрелков.

Он добавил, что россиян готовят к войне «всех против всех», по его словам, он встречает подтверждения этому постоянно.

Ранее в Следственном комитете уточнили число умерших от отравления метанолом жителей Екатеринбурга. По последней информации, скончались 18 человек. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

По факту отравления возбуждено уголовное дело по статье «Сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлёкший по неосторожности смерть двух или более лиц».