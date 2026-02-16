Сколько продлится суд над террористами — адвокат назвал сроки Юрист Трунов: суд над террористами Крокуса будет идти 2-3 месяца

Суд по делу о теракте в «Крокус Сити Холле» продлится не более трех месяцев, рассказал NEWS.ru адвокат Игорь Трунов. По его словам, процесс идет не так быстро, как хотелось бы, из-за большого количество информации по делу.

Максимально 2-3 месяца, и к весне будет решение, вступившее в законную силу. Здесь основная проблема в том, что объем материала слишком большой, поэтому какие-то передвижения очень сложные в рамках процессуальных действий. Потому что огромное количество томов дела, ознакомиться с ними быстро не получается никак, — пояснил эксперт.

В деле о теракте фигурантами выступают 19 человек, включая четырех непосредственных исполнителей, напомнил собеседник NEWS.ru. Он подтвердил, что судебные прения уже начались. По словам адвоката, после этого останутся реплики, последнее слово, приговор и апелляция.

Напомним, что исполнители теракта в «Крокус Сити Холле», предположительно, проходили спецподготовку на террористических базах в Турции и Афганистане. По данным следствия, боевики могли готовить две отдельные группы, которые затем объединили для атаки в России.