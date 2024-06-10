Психиатр рассказал, что будет с преступностью в РФ после завершения СВО Психиатр Шуров: в России не предвидится роста преступности после завершения СВО

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

После возвращения российских военнослужащих со специальной военной операции в стране вряд ли произойдет заметный рост преступности, заявил в разговоре с NEWS.ru врач-психиатр Василий Шуров. По его словам, это зависит в том числе о того, насколько успешно будут реализованы госпрограммы по реабилитации участников СВО.

И Афганская война и Чеченские кампании — нельзя сказать, что они как-то глобально влияли на преступность. В данном случае боевые действия ведет весьма ограниченный контингент. Люди потихонечку возвращаются. Некоторых я наблюдаю. Там вполне стабильная психика, — сказал специалист.

Другой вопрос — вернувшиеся с фронта и помилованные заключенные, отмечает Шуров. В их случае риск рецидива есть всегда, просто после участия в боевых действиях он может произойти раньше, объясняет психиатр.

Это люди, очень многие из которых с антисоциальным расстройством. Тюрьма — это временная отсрочка для таких людей. <...> Но я уверен, что с ними по всей строгости поступят и все. Там не то количество, чтобы мы впадали в панику, — подытожил собеседник NEWS.ru.

Ранее жительница деревни Конец Гор в Пермском крае пожаловалась на бойца СВО, который убил ее собаку, приняв ее за бездомную. По ее словам, мужчина выстрелил животному прямо в глаз. Это произошло в 20 метрах от женщины. При этом она утверждает, что собака была очень доброй.