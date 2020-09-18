Психиатр объяснил состояние рыбинского маньяка

https://static.news.ru/photo/b72fb4ca-f9bd-11ea-abac-fa163e074e61_660.jpg Фото: vk.com/susk76

В Рыбинске поймали 41-летнего Виталия Молчанова, который подозревается в изнасиловании и убийстве двух сестёр 8 и 14 лет. Психиатр-нарколог Алексей Казанцев обратил внимание на безумный взгляд маньяка в момент его задержания. По оценке специалиста, лицо преступника выражало только страх, но никак не раскаяние.

Он не плачет, не рыдает, не бьётся, так сказать, в конвульсиях, не пытается показать, как он страдает. Это всё ещё посмотрим в процессе, когда будет суд. Уже потом может быть лжераскаяние. На то он и маньяк — тонко может играть, — пояснил Life Казанцев.

Психиатр уточнил, что люди, склонные к таким преступлениям, внешне могут долго себя никак не проявлять, в быту быть довольно милыми, заботиться о детях. Он предположил, что у маньяка была какая-то травма из детства, возможно, изнасилование, потом она усугубилась в местах лишения свободы.

Со временем такие граждане находят искажённые способы справиться со своей травмой и считают свои поступки торжеством справедливости. Через алкоголь вся его натура звериная и вышла наружу, — считает специалист.

Как писал NEWS.ru, задержанный Виталий Молчанов уже признался в убийстве двух малолетних дочерей своей сожительницы. Он сообщил о совершении преступления во время допроса, прошедшего непосредственно на месте задержания. По словам преступника, перед убийством он употреблял алкоголь. Какое именно спиртное пил Молчанов, неизвестно. По имеющейся информации, последующие пару дней он провёл, отлёживаясь в кустах. Молчанов признался, что пытался свести счёты с жизнью, доведя себя до обезвоживания. Когда полиция нашла мужчину, он был трезв.

Молчанов проходит в качестве главного подозреваемого по делу о совершении преступлений в отношении двух малолетних дочерей своей сожительницы. Тела девочек обнаружила их мать. Молчанова задержали в том же районе города, где он убил и изнасиловал детей.