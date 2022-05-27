Прокуратура проверит избиение детей в садике в Одинцово

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Одинцовская городская прокуратура проверит информацию о том, что воспитательница детского сада в подмосковном Одинцово избивала детей, сообщили «Вести Подмосковья». По её результатам прокуроры дадут правовую оценку действиям отвечающих за воспитанников детсада должностных лиц и тому, как соблюдалось законодательство о несовершеннолетних.

По данным пресс-службы ГУ МВД России по Московской области, воспитательница садика на улице Ново-Спортивная нанесла телесные повреждения двум детям 2019 года рождения. Им оказали помощь в медицинском учреждении.

Мать пострадавшей девочки рассказала ранее, что врачи диагностировали у её дочери сотрясение головного мозга и закрытую черепно-мозговую травму. Также воспитательница побила трёхлетнего мальчика, но не нанесла ему таких травм. Семьи написали заявления, а об избиениях в саду начали рассказывать и другие дети.

После этого матери девочки позвонила заведующая садом и извинилась, воспитательницу, по её словам, уволили. Но родители заявили, что она ушла на больничный и ещё числится в учреждении. Одна из сотрудниц детского сада оправдала поведение коллеги тем, что у всех бывают срывы: «Подумаешь, в запой ушла».