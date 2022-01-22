Задержаны подозреваемые в тройном убийстве в селе Юрьевка под Омском

Правоохранительные органы Омской области задержали 14-летнюю Анну, родителей и сестру которой зарезали в селе Юрьевка, а также её молодого человека, 17-летнего Александра Ц. По неподтверждённым данным, пара причастна к убийству, сообщает Telegram-канал SHOT.

По данным канала, девочка призналась в причастности к убийству близких. В разговоре со следователями она путалась в показаниях. Кроме того, ей младший брат поделился со следователями важной информацией. Что именно он рассказал, пока не сообщается.

По версии РЕН ТВ, убийство совершил 17-летний юноша, с которым девочке запрещали встречаться её родители. Следствие проверяет эту версию.

Ранее стало известно, что в частном доме были убиты десятилетняя девочка-инвалид, её мать и отец. Двум другим членам семьи, 14-летней девочке и её шестилетнему брату, удалось убежать из дома. Несовершеннолетняя помогла сыщикам составить портрет душегуба.

Ранее Следственный комитет РФ опубликовал видеозапись с места тройного убийства. На кадрах показано село Юрьевка, а также помещение в доме, где было совершено преступление.