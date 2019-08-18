https://static.news.ru/photo/feaf6e3e-c247-11e9-9d9e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Виновным в совершении покушения на убийство (ч. 3 ст. 30, ч.1 ст. 105 УК РФ) признан 33-летний житель Иркутска, стрелявший в мужчину в центре города.

Пострадавший смог уехать с места инцидента, произошедшего у торгового центра в центре города, и успел обратиться за врачебной помощью, что спасло ему жизнь. Следствие провело порядка 20 экспертиз, вина подозреваемого была полностью доказана, и он получил шесть лет тюрьмы, сообщает Следственное управление СК РФ по Иркутской области.

Как писал ранее News.ru, суд приговорил 42-летнюю жительницу Нижегородской области к пяти годам колонии по статье о торговле людьми (ст. 127.1 УК РФ). По версии следствия, в 2018 году она, будучи беременной, договорилась с другой фигуранткой дела о совершении сделки в отношении своего будущего ребёнка.