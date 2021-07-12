Четырёхкратного чемпиона по бегу Хютте задержали с наркотиками

Легкоатлет Александр Хютте попался с наркотиками в Санкт-Петербурге. Неизвестный порошок нашли у него в кроссовке. Сам он выглядел бледным и невнятно разговаривал, сообщил Telegram-канал «Mash на Мойке».

32-летнего спортсмена задержали на Планерной улице. По его словам, он заказал наркотики, которые нашли полицейские при осмотре, в Интернете.

Четыре года назад Хютте был дисквалифицирован за допинг. После этого он стал информатором Международной федерации лёгкой атлетики (World Athletics).

Ранее депутаты Госсовета Татарстана предложили новое наказание для наркозависимых. В Госдуму они внесли законопроект, согласно которому наркоманы и склонные к потреблению наркотиков подлежат уголовной и административной ответственности за уклонение от лечения.