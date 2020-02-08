Прохожие обнаружили тело ребёнка в машине на окраине Симферополя. Рядом с автомобилем без сознания лежала мать мальчика.
По версии следствия, женщина забрала семилетнего сына у своего мужа. По неустановленной причине она убила ребёнка, нанеся ему колющие раны. Подозреваемая была госпитализирована с передозировкой наркотиками.
Родственники обратились в полицию, когда женщина не приехала с ребёнком к обозначенному времени. Возбуждено уголовное дело, сообщает Telegram-канал «360».
Ранее NEWS.ru писал, что в Ингушетии брат хладнокровно убил сестру из-за видео, которое «порочит честь его семьи».
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