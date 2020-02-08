https://static.news.ru/photo/fababea2-4b2a-11ea-aa49-fa163e074e61_660.jpg Фото: ГCУ СК РФ по Республике Крым и г. Севастополю

Прохожие обнаружили тело ребёнка в машине на окраине Симферополя. Рядом с автомобилем без сознания лежала мать мальчика.

По версии следствия, женщина забрала семилетнего сына у своего мужа. По неустановленной причине она убила ребёнка, нанеся ему колющие раны. Подозреваемая была госпитализирована с передозировкой наркотиками.

Родственники обратились в полицию, когда женщина не приехала с ребёнком к обозначенному времени. Возбуждено уголовное дело, сообщает Telegram-канал «360».

Ранее NEWS.ru писал, что в Ингушетии брат хладнокровно убил сестру из-за видео, которое «порочит честь его семьи».