Москвич получил условный срок за телефонный терроризм

Москвич, сообщивший о взрывном устройстве в магазине одежды «Смешные цены» на юго-западе столицы, приговорён к двум годам и двум месяцам условного лишения свободы.
Об этом РИА Новости
В пресс-службе уточнили, что магазин, который «заминировал» Самолдин, находится на улице Богданова. Осуждённый ещё в начале процесса согласился с обвинением и просил рассматривать его дело в особом порядке.
С начала 2020 года в России участились случаи ложных сообщений о взрывных устройствах на различных объектах. Как писал NEWS.ru, в конце апреля неизвестные «заминировали» все самолёты, находившиеся в московском аэропорту Шереметьево.
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