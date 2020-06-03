Москвич получил условный срок за телефонный терроризм

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Москвич, сообщивший о взрывном устройстве в магазине одежды «Смешные цены» на юго-западе столицы, приговорён к двум годам и двум месяцам условного лишения свободы.

Об этом РИА Новости рассказали в пресс-службе Солнцевского суда. Самолдин А. И. был признан виновным в заведомо ложном сообщении о готовящемся взрыве. Суд также взыскал с мужчины 5 тысяч рублей в качестве компенсации за выезд полицейских для проверки магазина.

В пресс-службе уточнили, что магазин, который «заминировал» Самолдин, находится на улице Богданова. Осуждённый ещё в начале процесса согласился с обвинением и просил рассматривать его дело в особом порядке.

С начала 2020 года в России участились случаи ложных сообщений о взрывных устройствах на различных объектах. Как писал NEWS.ru, в конце апреля неизвестные «заминировали» все самолёты, находившиеся в московском аэропорту Шереметьево.