Московский суд приговорил студента из США к девяти годам колонии

Американский студент Тревор Рид осуждён на девять лет колонии за насилие в отношении российского полицейского. Приговор вынесен Головинским судом Москвы.
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По версии следствия, в августе 2019 года Рид напал на правоохранителей, которые отреагировали на вызов жильцов дома на Ленинградском шоссе. Горожане сообщили о нетрезвом мужчине, конфликтующем с несколькими женщинами, которым и оказался американский студент. Когда Рида везли в отделение, он в машине напал на водителя и его напарника, ударив одного полицейского и порвав мундир другому. В отношении студента возбудили уголовное дело и поместили под арест. Американец утверждает, что ничего из произошедшего не помнит, так как был сильно пьян.
Рид учится в университете Северного Техаса. В Россию он приехал по туристической визе, которая до сих пор действительна. В материалах дела уточняется, что он жил в квартире своей девушки недалеко от Ленинградского шоссе. Газета The New York Times со ссылкой на отца студента сообщала, что Рид в прошлом был морским пехотинцем. Семья студента считает обвинения против него ложными и просит администрацию президента США разобраться в этом вопросе.
Ранее NEWS.ru сообщил о происшествии на Камчатке. В селе Мильково водитель отказался проходить медицинское освидетельствование и сбил остановивших его полицейских.
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