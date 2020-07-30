Московский суд приговорил студента из США к девяти годам колонии

https://static.news.ru/photo/16f24e20-d251-11ea-93b4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Pravda Komsomolskaya/Global Look Press

Американский студент Тревор Рид осуждён на девять лет колонии за насилие в отношении российского полицейского. Приговор вынесен Головинским судом Москвы.

Об этом сообщает ТАСС. 28-летнего гражданина США признали виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 318 УК РФ (применение к представителю власти насилия, опасного для жизни или здоровья). Суд также обязал обвиняемого выплатить компенсацию в размере 100 тысяч рублей пострадавшим полицейским.

По версии следствия, в августе 2019 года Рид напал на правоохранителей, которые отреагировали на вызов жильцов дома на Ленинградском шоссе. Горожане сообщили о нетрезвом мужчине, конфликтующем с несколькими женщинами, которым и оказался американский студент. Когда Рида везли в отделение, он в машине напал на водителя и его напарника, ударив одного полицейского и порвав мундир другому. В отношении студента возбудили уголовное дело и поместили под арест. Американец утверждает, что ничего из произошедшего не помнит, так как был сильно пьян.

Рид учится в университете Северного Техаса. В Россию он приехал по туристической визе, которая до сих пор действительна. В материалах дела уточняется, что он жил в квартире своей девушки недалеко от Ленинградского шоссе. Газета The New York Times со ссылкой на отца студента сообщала, что Рид в прошлом был морским пехотинцем. Семья студента считает обвинения против него ложными и просит администрацию президента США разобраться в этом вопросе.

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