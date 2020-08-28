Хорошие дороги Белоусова: депутат Госдумы обвинён в трёхмиллиардной взятке

Генпрокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу против депутата Госдумы Вадима Белоусова. Как сообщает ведомство, он обвиняется в получении взятки в особо крупном размере (часть 6 статьи 290 УК) — в деле фигурирует рекордная сумма: около трёх миллиардов рублей. Вместе с ним по делу проходят бывший главный бухгалтер ОАО «Первый хлебокомбинат» Челябинска и по совместительству его тёща Маргарита Бутакова и экс-губернатор Челябинской области Михаил Юревич. Последний сейчас скрывается в Великобритании, которая отказалась его выдавать. Что известно об уголовном деле на данный момент — в материале NEWS.ru.

Следствие считает, что преступления были совершены с 2010 по 2014 год — тогда депутат-справедливоросс был членом Законодательного собрания Челябинской области. Белоусов, Бутакова и Юревич получили взятку от представителей дорожно-строительного холдинга «Южуралавтобан». За вознаграждение они должны были покровительствовать деятельности входящих в холдинг предприятий, а также обеспечивать победу в тендерах на строительство и ремонт дорог. По версии следователей, взятки передавались как в Москве, так и в Челябинске. Их общая сумма составила около трёх миллиардов рублей.

Владимир Путин и Михаил Юревич Kremlin.ru

В интервью «Коммерсанту» в январе 2020 года генпрокурор, а на тот момент — заместитель председателя СК Игорь Краснов рассказал , какая роль, по мнению следствия, была у Белоусова в преступной группе: депутат лоббировал принятие областных законов, которые увеличили бы финансирование объектов дорожной отрасли. Кроме того, Белоусов был связующим звеном между Юревичем и бизнесменами. Это, в свою очередь, повлияло на размер взятки.

В результате совместных незаконных действий Белоусова и Юревича были обеспечены победы аффилированных организаций взяткодателей в аукционах в сфере дорожного обслуживания и назначение на должности директоров госпредприятий подконтрольных лиц, — пояснил Краснов.

Юревич в данный момент находится в Великобритании, заочно арестован и объявлен в международный розыск, добавил он. Белоусова знают как соратника и делового партнёра челябинского экс-губернатора Юревича: в 1990-х они вели вместе бизнес.

Депутат находится под подпиской о невыезде. Следователи в марте 2019 года просили суд заключить его под стражу, но Ленинский суд Екатеринбурга отказал им в этом. Вину Белоусов не признаёт и заявляет, что не брал взяток, а виноват лишь в том, что хотел построить в Челябинске хорошие дороги.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Мне в вину поставили то, что я выступал за то, что Челябинской области нужны хорошие дороги. Я до сих пор считаю, что Челябинской области нужны хорошие дороги, — сказал депутат.

Уголовное дело в отношении Белоусова удалось возбудить после того, как в декабре 2018 года Госдума лишила его неприкосновенности после запроса Генпрокуратуры. Сообщалось, что это было первое в истории Госдумы закрытое заседание. 353 депутата высказались «за». Адвокат Белоусова Игорь Трунов отказался отвечать на вопросы NEWS.ru. До самого депутата дозвониться нам не удалось. Коллега Белоусова, замруководителя фракции «Справедливая Россия» в Госдуме Михаил Емельянов в разговоре с NEWS.ru назвал это уголовное дело недоразумением.

Не могу комментировать действия следственных органов. Мы считаем его достойным депутатом и надеемся, что суд разберётся в этом недоразумении, — сказал он.

Он добавил, что за Белоусовым сохранился депутатский мандат.

Депутат Госдумы от фракции КПРФ Валерий Рашкин считает, что Вадим Белоусов стал жертвой заказа, а его уголовное дело к антикоррупционной кампании отношения не имеет.

Возможно, это финансовые разборки — конкуренты положили глаз на бизнес, и коррупционная составляющая здесь как разменная карта в разборках элит. У нас в стране никакой борьбы с коррупцией нет, есть расправа над политическими соперниками — неважно, в «Единой России» расправляются друг с другом, в правительстве и так далее. У нас коррупция является схемой управления. Она пронизывает всё с самого верха Кремля и заканчивая самой последней деревней. Валерий Рашкин депутат Госдумы РФ депутат Госдумы РФ

По словам Рашкина, «никакой борьбы с коррупцией у нас не может быть, потому что даже 20-я статья Конвенции ООН против коррупции ратифицирована, но до сих пор не внесена в законодательство РФ».

Она заставляет следить о соответствии доходов и расходов должностных лиц, предусматривает конфискацию имущества коррупционеров. Она регулирует ответственность силовиков, вопросы, связанные с неотвратимостью наказания, особенно высших эшелонов власти, не говоря уже об олигархах, которые зажрались и воруют в три горла из бюджета, из наших природных ресурсов, — подчеркнул депутат.

Отметим, что Россия ратифицировала 20-ю статью Конвенции ООН против коррупции в 2006 году.



В подготовке материала также участвовала Марина Ягодкина.