Эскортница зарезала клиента в Москве

Жильцы московского многоквартирного дома на улице Космонавтов утром 29 декабря позвонили в полицию с сообщением о полуголой женщине с ножом в руках, находящейся в подъезде дома. Приехавшие на место вызова полицейские задержали 26-летнюю девушку на пороге одной из квартир, в которой полицейские обнаружили труп мужчины, сообщает телеканал РЕН ТВ.

На теле убитого 48-летнего мужчины присутствовали многочисленные колото-резаные раны. Полицейские выяснили, что задержанная девушка работает в сфере эскорт-услуг и знакомство с мужчиной состоялось в Интернете. Далее они договорились встретиться у него дома. В разгар вечера, который сопровождался распитием алкоголя, между парой произошла ссора, которая переросла в поножовщину.

По словам девушки, в пылу драки она схватила нож и нанесла один удар мужчине в живот. По информации РЕН ТВ, на теле убитого были обнаружены четыре глубоких ранения шеи, также удары были нанесены в область плеча и уха.

Подозреваемая в убийстве девушка и убитый мужчина были ранее судимы по «наркотическим» статьям.