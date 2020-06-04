Экс-замглавы Генштаба РФ обвинили в попытке купить материалы своего дела

Бывший замглавы Генерального штаба Вооружённых сил РФ Халил Арсланов, обвиняемый в мошенничестве, пытался купить информацию о своём уголовном деле у сотрудников военной прокуратуры.
Об этом в ходе процесса по делу Арсланова заявил судья 235-го Гарнизонного военного суда Илья Романенков,
Всё это выдумано и сфальсифицировано, ваша честь, — сказал Арсланов.
Следствие считает экс-замглавы Генштаба причастным к двум эпизодам мошенничества в крупном размере: на 191,5 млн рублей и 6,5 млрд рублей. Также он проходит как соучастник в уголовном деле АО «Воентелеком», возбуждённом в 2013 году и связанном с махинациями в сфере госзакупок. Сумма ущерба по этому делу составляет 460 млн рублей.
Ранее NEWS.ru писал о том, что за Арсланова вступились пять генералов. Их поручительства защита просит приобщить к делу.
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