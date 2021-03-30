Более 700 мошеннических сайтов по продаже авиабилетов появились в марте

https://static.news.ru/photo/923b539e-479e-11ea-91b3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В марте 2021 года количество мошеннических сайтов, через которые якобы можно приобрести билеты на самолёт, увеличилось более чем в два раза — с 300 до 700. При этом фейковые порталы в большинстве случаев ориентированы на русскоговорящую аудиторию. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на данные компании Infosecurity a Softline Company.

По словам руководителя блока специальных сервисов компании Сергея Трухачёва, наиболее распространёнными словами в адресе сайта выступают avia, bilet, travel, ticket. Эксперт отметил, что такой сайт действует в течение нескольких дней, а затем перебирается на новый домен.

Трухачёв пояснил, что мошенники создают сайты несуществующих турагентств, где, используя сведения о реальных авиаперелётах, «продают» билеты с более низкой стоимостью. При этом пользователя на таких сайтах стараются как можно скорее перевести на страницу оплаты и ввода данных банковской карты.

Бонусом является кража персональных данных человека, — отметил эксперт.

При этом ссылки на мошеннические сайты чаще всего приходят по электронной почте, в мессенджеры и соцсети. В них предлагаются различные бонусы и привилегии, например, скидки на билеты. При этом отличить фейк от реального сайта несложно: название платформы может быть написано правильно, но с одним лишним словом, а в текстах на сайте могут встречаться ошибки.

Чтобы защитить пользователей от мошенников, Роскачество и Aviasales запустили проект «настоящийбилет.рф», где можно проверить подлинность портала.

Ранее сообщалось, что в Рунете мошенники начали обманывать своих же «коллег». Так, за сутки в российском сегменте Сети появилось 50 фейковых сайтов по продаже баз банковских карт. Как правило, такие базы используют другие мошенники, чтобы с их помощью красть деньги со счетов своих жертв. Об этом писал NEWS.ru.