https://static.news.ru/photo/c5adf4f6-e831-11e9-a06b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Eibner-Pressefoto/imago stock&people/Global Look Press

25-летний житель Австрии явился в полицейский участок города Китцбюэль, показал правоохранителям нож и пистолет и заявил, что только что убил пять человек. Полиция и медики поспешили в указанное мужчиной место и обнаружили погибших. Предполагаемого убийцу задержали.

Об этом сообщает местное издание Blick . Подозреваемый сказал, что мотивом стала ревность. Одной из убитых была подруга мужчины, остальные — члены её семьи. По предварительной информации, в субботу, 5 октября, подозреваемый и его 19-летняя девушка поссорились в баре, что могло подтолкнуть мужчину к преступлению.

Австрийская полиция проводит расследование всех обстоятельств случившегося.

Как сообщал News.ru, в подмосковной Балашихе 2 октября 15-летний подросток убил сверстницу и был задержан на следующий день. Молодой человек рассказал полицейским, что совершил преступление из-за внезапно вспыхнувшего конфликта.