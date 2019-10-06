25-летний житель Австрии явился в полицейский участок города Китцбюэль, показал правоохранителям нож и пистолет и заявил, что только что убил пять человек. Полиция и медики поспешили в указанное мужчиной место и обнаружили погибших. Предполагаемого убийцу задержали.
Об этом сообщает местное издание
Австрийская полиция проводит расследование всех обстоятельств случившегося.
Как сообщал News.ru, в подмосковной Балашихе 2 октября 15-летний подросток убил сверстницу и был задержан на следующий день. Молодой человек рассказал полицейским, что совершил преступление из-за внезапно вспыхнувшего конфликта.
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