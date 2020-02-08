Зонд Solar Orbiter начнёт полёт к Солнцу в ночь с 9 по 10 февраля с мыса Канаверал на атлантическом побережье штата Флорида, США. Об этом
Планируется, что поездка к звезде займёт два года, а на орбите Solar Orbiter должен пробыть около семи лет.
С помощью зонда исследователи надеются понять поведение Солнца. Для этого зонд оснащён десяти различными инструментами.
Запуск зонда пройдёт в рамках Европейской миссии к Солнцу. К нему готовились 20 лет. Проект предложили в 2000 году.
Отмечается, что Solar Orbiter будет исследовать, в первую очередь, малоизученную атмосферу звезды — корону, откуда происходит солнечный ветер, а также миссия может помочь понять поведение Солнца и его гелиосферу. Ученные рассчитывают, что в дальнейшем результаты смогут определить космическую метеорологию.
Как объяснил изданию астрофизик и сотрудник Национального центра научных исследований Милан Максимович, учёные не могут просчитать разогрев солнечной короны, так как он противоречит известным правилам физики: при удалении от поверхности Солнца температура должна снижаться, но она повышается.
Изучение Солнца с Земли не даёт нужных результатов, поэтому учёные решили приблизиться к объекту и изучить его с близкого расстояния.
Кроме того, исследователи надеются понять природу солнечных вспышек.
Ранее NEWS.ru писал о том, что специалисты Национальный научный фонд США показали самые детальные снимки поверхности Солнца. Они рассчитывают, что фотографии кипящей плазмы позволят изучить причину вспышек на Солнце, которые несут потенциальную угрозу Земле.
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