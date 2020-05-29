Жители России увидят в июне затмение Венеры

https://static.news.ru/photo/a3357a94-a185-11ea-9177-fa163e074e61_660.jpg Фото: World History Archive/Global Look Press

Затмение Венеры смогут наблюдать жители РФ днём 19 июня, когда она будет закрыта Луной.

Сообщение об этом появилось на сайте Московского планетария. Согласно ему, это произойдёт в 12:00.

19 июня – затмение (покрытие) Венеры Луной при дневной видимости в России 12.00, — гласит сообщение.

Кроме того, жители европейской части России 5 июня смогут увидеть полутеневое затмение Луны, а 21 июня будут видны некоторые фазы кольцеобразного затмения Солнца, передаёт РИА Новости.

Ранее NEWS.ru писал о том, что сотрудник Московского планетария астроном Людмила Кошман сообщила, что в конце мая комета C/2019Y4 Atlas приблизится к Солнцу. Её можно будет наблюдать невооружённым глазом с Земли.