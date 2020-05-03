Загадочную вспышку излучения впервые зафиксировали в Млечном Пути

https://static.news.ru/photo/fca0b036-8d4d-11ea-bb6e-fa163e074e61_660.jpg Фото: nasa.gov

Астрономы Калифорнийского технологического института впервые зафиксировали всплеск радиоволн в галактике Млечный Путь. Он сопровождался вспышкой рентгеновского излучения.

Явление произошло 28 апреля 2020 года. Исследователи называют магнитар SGR 1935+2154 источником радиовсплеска. Магнитары — это нейтронные звёзды с большой силой магнитного поля. Зафиксированный сигнал шёл из галактик, которые располагаются от нашей на расстоянии в миллионы световых лет. Выделение энергии при таких всплесках может превышать солнечную в 500 миллионов раз.

Учёным сложно предсказывать и отслеживать такие вспышки, поскольку они длятся меньше миллисекунды и не повторяются. Все выявленные ранее вспышки были из других галактик, сообщает Science Alert.

NEWS.ru писал, что телескоп NASA сфотографировал нити короны Солнца. Изображения показывают петли толщиной 125 миль в областях, которые кажутся тусклыми и размытыми в других телескопах, наблюдающих за Солнцем.