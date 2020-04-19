Телескоп NASA сфотографировал нити короны Солнца

https://static.news.ru/photo/cc54d6e2-825c-11ea-95ca-fa163e074e61_660.jpg Фото: nasa.gov

Зондирующая ракета NASA с телескопом засняла тонкие нити в атмосфере Солнца. Изображения показывают петли толщиной 125 миль в областях, которые кажутся тусклыми и размытыми в других телескопах, наблюдающих за Солнцем.

Это первое прямое наблюдение за нитями, которые, как считается, объединяются и образуют большие петли на Солнце. Они также свидетельствуют, что раскалённый материал, из которого состоит корона Солнца, имеет определённую структуру, а не представляет собой однородную массу.

Ранее NEWS.ru писал, что группа астрономов на основе архивных данных космического телескопа «Кеплер» открыла экзопланету Kepler-1649c. Она больше остальных похожа на Землю по размерам и расчётной температуре поверхности.