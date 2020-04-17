Астрономы нашли планету-«двойника» Земли

https://static.news.ru/photo/b6567c70-80b2-11ea-9e2c-fa163e074e61_660.jpg Фото: NASA

Группа астрономов на основе архивных данных космического телескопа «Кеплер» открыла экзопланету Kepler-1649c. Она больше остальных похожа на Землю по размерам и расчётной температуре поверхности.

Планета находится в системе маломассивной звезды, которая расположена в 300 световых годах от Солнца. Она всего в 1,06 раза крупнее Земли. От своей звезды она получает 74% энергии, которую наша планета получает от Солнца. Год на этой планете короче земного — она совершает один оборот вокруг своей звезды примерно за 19,5 земных суток, сообщается на сайте NASA.

Экзопланетами называются те, которые находятся вне Солнечной системы. Долгое время задача их обнаружения оставалась неразрешённой, так как планеты чрезвычайно малы и тусклы по сравнению со звёздами. Сейчас объекты стали открывать благодаря усовершенствованным научным методам.

Так, американский телескоп «Кеплер» был разработан именно с этой целью. К началу 2014 года им было открыто более 3500 кандидатов в планеты, из которых более 1000 оказались подтверждены различными научными группами исследователей. По состоянию на 5 апреля 2020 года, достоверно подтверждено существование 4241 экзопланет.

Ранее NEWS.ru писал, что NASA разрабатывает телескопы следующего поколения, которые смогут обнаруживать на экзопланетах условия для формирования жизни. Аппараты будущего смогут анализировать атмосферу планеты, сопоставляя её с земной.