Юрчихин считает, что Россия должна определить путь развития космонавтики

https://static.news.ru/photo/c3687160-9783-11ea-8c02-fa163e074e61_660.jpg Фёдор Юрчихин Фото: Roscosmos/Twitter.com/Global Look Press

Российский космонавт Фёдор Юрчихин, совершивший пять полётов и восемь выходов в открытый космос, полагает, что именно Россия должна показать человечеству путь дальнейшего развития космонавтики.

Мы страна, которая открыла человечеству путь в космос, мы в моральной ответственности перед человечеством, чтобы показывать, куда идти дальше, — цитирует РИА Новости Юрчихина.

При этом космонавт добавил, что сегодня в этом вопросе «у нас пауза». Главной космической державой, по мнению Юрчихина, в настоящее время можно признать США, так как российская ракетно-космическая отрасль в 1990-е годы фактически была разрушена. Космонавт считает, что проблему следует решать начиная со школьной скамьи. Юрчихин отметил, что желающих попасть в отряд космонавтов в Европе и США в десятки раз больше, чем в России.

Как писал NEWS.ru, в Роскосмосе считают зарплату российских космонавтов сопоставимой с оплатой труда астронавтов NASA, Европейского и Канадского космических агентств и Японского агентства аэрокосмических исследований. Должностной оклад у кандидата в космонавты в РФ — 60,9 тыс. рублей, у космонавта — 63,8 тыс. рублей, у инструктора-космонавта — 88,45 тыс. рублей, у тех, кто побывал в космосе, — 69,6 тыс. рублей. Космонавтам, кроме того, положены существенные надбавки. За успешное и добросовестное исполнение обязанностей — плюс 25% от оклада и «тринадцатая зарплата» по итогам года. За каждый полёт они получают дополнительно единовременное денежное вознаграждение, сумма которого зависит от его сложности и длительности. За полёты также выплачивают ежемесячные надбавки к окладу до самой пенсии: за один полёт — плюс 55%, за два — 75%, за три и более — 120%. Надбавки положены также за выслугу лет и за учёную степень.