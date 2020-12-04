Японский зонд отправил на Землю капсулу с грунтом астероида Рюгу

https://static.news.ru/photo/80f1300c-36c9-11eb-bfa5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Akihiro Ikeshita/JAXA

Японский космический зонд «Хаябуса-2» сбросил на Землю капсулу с образцами грунта, взятого с поверхности астероида Рюгу. Ожидается, что через 12 часов капсула приземлится на территории запретной зоны Вумера в штате Южная Австралия.

Японское агентство аэрокосмических исследований транслировало процесс отделения капсулы в прямом эфире.

После приземления на поиски капсулы отправят вертолёт и беспилотный летательный аппарат. Затем контейнер перевезут в Японию, где его планируется вскрыть в специализированной лаборатории JAXA, передаёт ТАСС.

Зонд был запущен в 2014 году и достиг астероида в июне 2018-го. За это время он пролетел 3,2 миллиарда километров. Аппарат бомбардировал небесное тело для получения обломков, а затем совершил посадку на его поверхность.

Японские учёные назвали точку посадки зонда «Утиде-но-кодзути» в честь сказочного магического молота, обладание которым приносит богатство. Под таковым они подразумевают открытия, которые могут быть сделаны при изучении образцов первичной материи Солнечной системы, добытых зондом.

В июле 2019 года зонду удалось собрать образцы материи астероида. Учёные считают, что полученный материал позволит им проникнуть в тайны образования Солнечной системы, писал NEWS.ru.

Диаметр астероида Рюгу составляет около 900 м. Его орбита проходит вблизи орбит Земли и Марса, это даёт шансы найти там следы воды и органических веществ.