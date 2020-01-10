Для выхода на серийное производство ракетной техники российской космической отрасли необходимо обеспечить рентабельность, заявил вице-премьер РФ Юрий Борисов.
Сегодня задача отрасли — сформировать ясную и понятную политику, в основе которой должны лежать принципы унификации и стандартизации решений, чтобы обеспечить соответствующую рентабельность и выйти на серийное производство. Это «ахиллесова пята» отрасли сегодня, — сказал Борисов на предприятии «Информационные спутниковые системы им. академика М. Ф. Решетнева» (ИСС).
Как ранее писал NEWS.ru, фотографии нескольких городов России, сделанные прямо из космоса, госкомпания «Роскосмос» опубликовала на своей странице в Facebook. Снимки сделаны с высоты 420 км.
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