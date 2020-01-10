Сегодня задача отрасли — сформировать ясную и понятную политику, в основе которой должны лежать принципы унификации и стандартизации решений, чтобы обеспечить соответствующую рентабельность и выйти на серийное производство. Это «ахиллесова пята» отрасли сегодня, — сказал Борисов на предприятии «Информационные спутниковые системы им. академика М. Ф. Решетнева» (ИСС).