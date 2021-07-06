Вертолёт Ingenuity завершил самый сложный полёт над поверхностью Марса
Алексей Иванчин
Алексей Иванчин
23:21, 05 июля 2021
Фото: Pixabay
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Девятый, самый сложный на сегодняшний день полёт над поверхностью Марса успешно завершил вертолёт Ingenuity. Об этом сообщает Лаборатория реактивного движения НАСА в своём аккаунте в Twitter.
Марсианский вертолёт раздвигает границы Красной планеты. Вертолёт завершил девятый и самый сложный до нынешнего момента полёт, пролетев 166,4 секунды со скоростью 5 миль в час, — сообщили в лаборатории.
По информации специалистов, вертолёт уже превзошёл все первоначальные ожидания своих создателей и теперь ему выставляют всё более сложные задачи. На этот раз Ingenuity пролетел 625 метров, развив при этом максимальную скорость с начала экспериментов, начавшихся в апреле.
По утверждению НАСА, эксперименты с вертолётом важны для понимания будущего транспорта на Марсе.
Ранее сообщалось, что Китайское национальное космическое агентство (CNSA) обнародовало на YouTube видео, снятое аппаратом «Чжужун» на поверхности Марса. Оно включает в себя посадку на Красную планету и первые «шаги» марсохода, а также селфи машины.