Вертолёт Ingenuity завершил самый сложный полёт над поверхностью Марса

Девятый, самый сложный на сегодняшний день полёт над поверхностью Марса успешно завершил вертолёт Ingenuity. Об этом сообщает Лаборатория реактивного движения НАСА в своём аккаунте в Twitter.

Марсианский вертолёт раздвигает границы Красной планеты. Вертолёт завершил девятый и самый сложный до нынешнего момента полёт, пролетев 166,4 секунды со скоростью 5 миль в час, — сообщили в лаборатории.

По информации специалистов, вертолёт уже превзошёл все первоначальные ожидания своих создателей и теперь ему выставляют всё более сложные задачи. На этот раз Ingenuity пролетел 625 метров, развив при этом максимальную скорость с начала экспериментов, начавшихся в апреле.

По утверждению НАСА, эксперименты с вертолётом важны для понимания будущего транспорта на Марсе.

Ранее сообщалось, что Китайское национальное космическое агентство (CNSA) обнародовало на YouTube видео, снятое аппаратом «Чжужун» на поверхности Марса. Оно включает в себя посадку на Красную планету и первые «шаги» марсохода, а также селфи машины.