Китай опубликовал видео посадки марсохода «Чжужун»

Китайское национальное космическое агентство (CNSA) обнародовало на YouTube видео, снятое аппаратом «Чжужун» на поверхности Марса. Оно включает в себя посадку на Красную планету и первые «шаги» марсохода, а также селфи машины.

Ролик состоит из четырёх коротких эпизодов, которые снимались с период с 15 мая по 1 июня. На первом из них виден момент раскрытия парашюта посадочного модуля, второй демонстрирует процесс съезда «Чжужун» с платформы на поверхность Марса.

В третьем и четвёртом эпизодах запечатлены перемещения марсохода, а также процесс съёмки им селфи на фоне посадочного модуля. По словам сотрудников CNSA, для фото марсоход отъехал на некоторое расстояние от модуля, установил камеру и вернулся на исходную точку.

К настоящему времени «Чжужун» пробыл на Красной планете 42 марсианских дня, которые равны одному земному. За это время он проехал свыше 200 метров.

Ранее сообщалось, что американскому марсоходу Perseverance удалось получить кислород из атмосферы Марса. В NASA отметили, что кислород является ключевым фактором для использования топлива ракет, на которых астронавты смогут вернуться домой.