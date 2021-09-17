В SpaceX рассказали о досуге экипажа Crew Dragon

Экипаж корабля Crew Dragon, состоящий из непрофессиональных астронавтов, во время своего пребывания на орбите Земли активно проводил время: помимо намеченных научных экспериментов, астронавты записывали интервью, общались с друзьями и селебрити, даже если пиццу. Об этом рассказали в компании SpaceX.

Миссия Inspiration4 является благотворительной и направлена на сбор средств для больницы St. Jude Children's Research Hospital, специализирующейся на детских онкологических заболеваниях. В этой связи аcтронавты записывали интервью с несколькими пациентами больницы.

Кроме того, за три дyя пребывания на орбите астронавты-любители поговорили с актёром Томом Крузом и предпринимателем Илоном Маском, чья компания осуществила полёт. Также члены экипажа имели возможность общаться с членами семьи и близкими друзьями.

Питание экипажа составляли кофе, чай, снеки, бутерброды, овощное ассорти, фрикадельки из баранины, паста, холодная пицца.

Не могу поверить, что мы едим холодную пиццу в космосе. Это потрясающе! — написал в Twitter один из членов экипажа.

Старт космического корабля Crew Dragon с первым в истории полностью непрофессиональным экипажем состоялся 15 сентября. На борту корабля находились четыре космических туриста: командир экипажа и спонсор полёта Джаред Исаакман, исследователь Сиан Проектор, медик Хейли Арсено и ветеран ВВС США, выступающий в качестве бортинженера, Кристофер Семброски.

Корабль провёл на околоземной орбите три дня. Ранее сообщалось, что Crew Dragon благополучно совершил водную посадку близ побережья Флориды.