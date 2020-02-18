https://static.news.ru/photo/8b852600-52ee-11ea-aa50-fa163e074e61_660.jpg Фото: Roscosmos/flickr.com

Российские учёные разрабатывают новый метод защиты космических аппаратов от акустической энергии, которая выделяется во время пуска и может не только повредить технику, но и значительно снижает полезную нагрузку. Об этом сообщили в пресс-службе Самарского национального исследовательского университета имени академика С. П. Королева.

Исследователи пояснили, что новые разработки позволят увеличить объём и вес полезной нагрузки, выводимой на орбиту. Дело в том, как рассказали в университете, что давление акустической энергии во время запуска космического аппарата достигает порядка 160 децибел. И распространяется оно не только на ракету, но и на груз, передаёт ТАСС.

Воздействуя на чувствительные детали и узлы бортовой аппаратуры, шум может привести к повреждениям и поломкам. Сейчас проблема решается с помощью звукопоглощающих материалов, которыми укрывают головные обтекатели космических аппаратов. Однако этого не всегда достаточно и исследователи предложили новый метод расположения данных элементов, использовав компьютерное моделирование. Учёные, проведя математические расчёты, выяснили, что новый способ позволит сократить объем необходимого материала и увеличить полезную нагрузку ракеты.

Как пояснил руководитель проекта, доцент кафедры автоматических систем энергетических установок Артур Сафин, сейчас специальными материалами закрывают всю внутреннюю поверхность блока, где размещается спутник. Из-за этого увеличивается вес и уменьшается пространство.

Мы предлагаем метод, который даст возможность наиболее оптимально разместить звукопоглощающий материал внутри блока, сведя к минимуму количество используемого материала и занимаемый им объем, — рассказал Сафин.

Это, подчеркнул Сафин, сделает возможным вывод на орбиту космических аппаратов большего веса и большего размера, а также снизит расходы на испытания. Исследователи также рассказали, что разработка финансируется за счёт президентского гранта, который выдан на 2020-2021 годы.

Как писал NEWS.ru, ранее в космосе, спустя 29 лет после запуска, разрушилась третья ступень советской ракеты-носителя «Циклон-3». В 1991 году она вывела на орбиту метеорологический спутник «Метеор-3».