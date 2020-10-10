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Космос

В России создадут ядерный буксир для полётов во Вселенной

03:53, 12 октября 2020
Фото: Martin Schutt/dpa/Global Look Press

Россия выделит более 4 млрд рублей на разработку аванпроекта по созданию космического ядерного буксира для полётов к планетам Солнечной системы.

Об этом говорится в материалах Роскосмоса, размещённых на сайте госзакупок. Особенностью буксира станет транспортно-энергетический модуль на основе ядерной энергетической установки в рамках опытно-конструкторской работы «Нуклон».

О создании ядерного космического двигателя в июле рассказывал генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

Ранее NEWS.ru сообщал, что частная российская компания «Многоразовые транспортные космические системы» заключила с Роскосмосом договор о строительстве космического корабля, который должен стать конкурентом грузовику Dragon от SpaceX Илона Маска. Соглашение о строительстве заключено 1 сентября 2020 года сроком на пять лет.

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