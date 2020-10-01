Россия построит конкурента космическому кораблю Dragon Илона Маска

https://static.news.ru/photo/ebac71b2-0470-11eb-8179-fa163e074e61_660.jpg Dragon Фото: NASA/Global Look Press

Частная российская компания «Многоразовые транспортные космические системы» (МТКС) заключила с Роскосмосом договор о строительстве космического корабля, который должен стать конкурентом американскому грузовику Dragon от SpaceX Илона Маска.

Соглашение о строительстве нового космического грузового корабля было заключено 1 сентября сроком на пять лет, сообщает РБК.

Документ регламентирует строительство многоразовой космической системы, частью которой будет продвижение услуг по доставке грузов на МКС. Для реализации этой задачи компания будет строить многоразовый космический грузовик, создание которого предусматривает использование инновационных и композитных материалов.

Как сообщал NEWS.ru, в сентябре глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин анонсировал полностью российскую миссию на Венеру после того, как учёные обнаружили в атмосфере этой планеты газ фосфин, который свидетельствует о возможной внеземной жизни.

Кроме этого, Роскосмос разрабатывает способ посадки космического корабля на астероид. Гендиректор корпорации Дмитрий Рогозин заявил, что такая технология может появиться уже к 2030 году.