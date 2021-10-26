В Роскосмосе усомнились, что МКС можно использовать до 2030 года

В NASA настаивают, что эксплуатацию Международной космической станции (МКС) можно продлить на срок до 2030 года. По мнению главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина, это маловероятно. Об этом он заявил на 72-м Международном астронавтическом конгрессе в Дубае, сообщает РИА Новости.

Американцы сегодня на встрече со мной говорили о 2030 годе, во что слабо верится, — сказал Рогозин.

Рогозин считает, что истощение ресурса модулей МКС может привести к появлению новых трещин.

Экипаж будет всё время латать дыры, которые будут появляться в прямом и переносном смысле, — заявил он.

Рогозин добавил, что будущая российская орбитальная служебная станция может стать новой МКС с ещё большим количеством участников. Но для этого, среди прочего, нужно добиться снятия санкций США с научного института Роскосмоса ЦНИИмаш и Ракетно-космического центра «Прогресс».

Кроме того, по словам Рогозина, Россия перенесёт часть федеральных пусков на космодром Куру во Французской Гвиане. По его словам, для выхода на рентабельность ракет «Союз» с Куру необходимо два - три пуска в год.

Это уникальная точка на экваторе, удобная для выведения полезных нагрузок, — заявил он.

В настоящее время делегация Роскосмоса во главе с Рогозиным принимает участие в 72-м Международном астронавтическом конгрессе в Дубае.

Ранее стало известно о том, что около 80% систем российского сегмента МКС оказались изношенными. Об этом заявил генеральный конструктор Ракетно-космической корпорации (РКК) «Энергия» Владимир Соловьёв. В будущем из-за этого могут начаться непоправимые отказы бортовых систем. По данной причине после 2025 года потребуется замена основных бортовых систем станции.