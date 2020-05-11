В Роскосмосе считают Марс наиболее подходящей для колонизации планетой

https://static.news.ru/photo/586f8bda-3a5b-11ea-872e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Stephen Chung/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Принимая во внимание постоянно растущую температуру Солнца, Роскосмос уверен, что Марс — наиболее подходящая для будущей колонизации планета.

Об этом сообщил исполнительный директор корпорации по перспективным программам и науке Александр Блошенко. По его словам, из-за постепенного увеличения температуры Солнца медленно растёт температура на Марсе и Венере, передаёт ТАСС.

В том числе поэтому сегодня Марс выглядит, пожалуй, наиболее предпочтительным с точки зрения перспективы терраформирования и колонизации, — заявил Блошенко.

При этом он отметил, что колонизаторами планеты, прибывшими с Земли, могут стать уже существа с генотипами, несколько отличающимися от нынешних.

Ранее NEWS.ru писал о том, что профессор Стэнфордского университета Скотт Хаббард не исключает, что образцы поверхностных пород с Марса могут занести на Землю новые вирусы типа COVID-19. Поэтому по возвращении с Красной планеты космонавты должны будут проходить карантин.