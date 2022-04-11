В «Роскосмосе» рассказали о попытках взлома сайта из-за рубежа

Накануне Дня космонавтики иностранные хакеры демонстрируют активные пытки взломать сайт госкорпорации «Роскосмос». Об этом сообщил в своём Telegram-канале руководитель пресс-службы организации Дмитрий Струговец. Цель злоумышленников — разместить на сайте ложную информацию об отрасли и России.

В преддверии Дня космонавтики технические специалисты «Роскосмоса» зафиксировали повышенную активность зарубежных хакеров, пытающиеся взломать сайт госкорпорации, — написал Струговец.

По его словам, хакеры пробуют разместить на сайте ложную информацию с целью дискредитации ракетно-космической отрасли России и государства в целом. Технические специалисты госкорпорации успешно отражают атаки на сайт, отметил глава пресс-службы.

ФСБ России ранее задержала в Ялте причастного к атакам на информационные ресурсы РФ по заданию украинских кураторов. В ведомстве сообщили, что житель Ялты 1993 года рождения вступил в украинское интернет-сообщество для хакерских атак на российские WEB-ресурсы. Будучи системным администратором одной из коммерческих компаний, он установил на своём служебном компьютере специальное ПО для хакерских атак, после чего получал с Украины конкретные указания по блокировке отдельных сайтов.