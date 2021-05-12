В Роскосмосе рассказали, чем российские ракеты лучше зарубежных

https://static.news.ru/photo/24121900-b356-11eb-aff2-96000091f725_660.jpg Фото: roscosmos.ru

Российские ракеты-носители космического назначения могут совершать взлёт в точно назначенное время вне зависимости от погодных условий. Это объясняется тем, что изначально они проектировались под военные задачи. В то же время западная космическая техника не в состоянии стартовать при плохой погоде. Об этом заявил руководитель направления дирекции коммерческих программ Космического центра имени Хруничева, входящего в состав Роскосмоса, Владимир Бронфман. Соответствующее видео размещено на YouTube-канале «Роскосмос ТВ»

По словам Бронфмана, военная техника не может ждать , пока пройдёт гроза или успокоится ветер, поэтому в такие конструкции изначально закладывались определённые технические требования.

Ну, есть, конечно, пределы. Пределы существуют. Но мы откладываем запуск по погодным условиям не чаще чем раз в пять лет, когда что-то такое произойдёт, и чтобы не рисковать, раз в пять лет мы откладываем и на следующий день успешно производим запуск, — заявил Владимир Бронфман.

При этом он напомнил, что на европейском космодроме Куру, например, перенос стартов в связи с неблагоприятными погодными условиями является совершенно обычным делом. Подобные прецеденты случались и у американской ракеты-носителя Falcon.

То есть они на это не были изначально рассчитаны и они это просто не выдержат, — отметил представитель центра имени Хруничева.

Ранее стало известно, что российская лунная миссия несколько раз переносилась из-за американских санкций, наложенных на РФ.