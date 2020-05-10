В Роскосмосе подтвердили разрушение баков разгонного блока «Фрегат-СБ»

https://static.news.ru/photo/c0d61218-92ba-11ea-8d84-fa163e074e61_660.jpg Фото: РОСКОСМОС/twitter.com

Роскосмос изучает ситуацию с разрушением сбрасываемых баков разгонного блока «Фрегат-СБ», который 18 июля 2011 года выводил в космос обсерваторию «Спектр-Р».

По данным пресс-службы госкорпорации, после анализа измерительной информации автоматизированной системы предупреждения об опасных ситуациях в околоземном пространстве подтвердилось, что баки разгонного блока были разрушены. Инцидент произошёл 8 мая между 08:00 и 09:00 декретного московского времени в акватории Индийского океана.

В настоящее время ведётся детальный сбор измерительной информации, — сообщили в Роскосмосе.

Помимо этого, уточняется количество и параметры орбит найденных фрагментов, а также анализируется их достоверность.

Как писал NEWS.ru, ранее Военно-воздушные силы США заявили, что разгонный блок российской ракеты-носителя взорвался в космосе 8 мая. Образовались десятки обломков.