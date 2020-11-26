В РКК «Энергия» опровергли прекращение работы МКС после 2025 года

https://static.news.ru/photo/eac2117a-2ffa-11eb-b950-fa163e074e61_660.jpg Фото: roscosmos.ru

Эксплуатация Международной космической станции (МКС) после 2025 года не прекратится, заявил руководитель полёта российского сегмента МКС, первый заместитель генконструктора по лётной эксплуатации, испытаниям ракетно-космических комплексов и систем РКК «Энергия» Владимир Соловьёв.

Ранее в СМИ появилась информация, что Соловьёв предложил отказаться от участия в МКС после 2025 года и сосредоточиться на создании национальной орбитальной станции.

Ни о каком прекращении работы МКС после 2025 года речи не идёт, так же как и не говорится о прекращении партнёрских отношений, — заявил ТАСС Соловьёв.

По его словам, решение о дальнейшей судьбе станции может быть принято только на правительственном уровне «после детальной проработки решений», которые Роскосмосу должны предложить предприятия отрасли, отвечающие за полёт станции, а также после обсуждения с партнёрами по программе МКС.

Соловьёв также подчеркнул, что его доклад на заседании Совета РАН по космосу носит информационный характер и не является предложением по дальнейшему развитию МКС. Интерпретацию же его тезисов рядом СМИ он назвал неверной.

Как писал NEWS.ru, на Совете РАН по космосу Соловьёв сообщил, что уже сейчас на МКС есть ряд элементов, которые серьёзно затронуты повреждениями и выходят из эксплуатации. Многие из них не подлежат замене. После 2025 года специалисты прогнозируют лавинообразный выход из строя многочисленных элементов на борту МКС. По его словам, траты на замену частей МКС могут достигать 10–15 млрд рублей в год. В связи с этим Соловьёв предложил сосредоточиться на реализации программы российской орбитальной служебной станции (РОСС), проект которой сейчас разрабатывают специалисты РКК «Энергия».

Всего в программе МКС участвуют 15 членов, из которых пять — основные: Россия, США, Канада, Япония и Европейское космическое агентство. Первая постоянная экспедиция заработала на МКС в 2000 году. Изначально станцию планировали использовать до 2015 года, затем срок её работы продлили до 2020-го, а потом до 2024 года. Теперь обсуждается возможность эксплуатации МКС до 2028–2030 годов.