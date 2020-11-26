В РКК «Энергия» предложили отказаться от участия в МКС после 2025 года

https://static.news.ru/photo/8edb7b2a-2fe2-11eb-ab41-fa163e074e61_660.jpg Фото: roscosmos.ru

Оператор российского сегмента Международной космической станции (МКС) Ракетно-космическая корпорация «Энергия» предлагает отказаться от участия в программе после 2025 года и сосредоточиться на создании национальной орбитальной станции.

Уже сейчас есть ряд элементов, которые серьёзно затронуты повреждениями и выходят из эксплуатации. Многие из них не подлежат замене. После 2025 года мы прогнозируем лавинообразный выход из строя многочисленных элементов на борту МКС, — цитирует портал «Научная Россия» первого заместителя гендиректора «Энергии» Владимира Соловьёва.

На Совете РАН по космосу он сообщил, что траты на замену частей МКС могут достигать 10–15 млрд рублей в год. В связи с этим он предложил сосредоточиться на реализации программы российской орбитальной служебной станции (РОСС), проект которой сейчас разрабатывают специалисты РКК «Энергия». Предполагается, что РОСС будет состоять из трёх — семи модулей с возможностью работы экипажа от двух до четырёх человек. У неё будет неограниченный срок существования за счёт заменяемости модулей. Предусматривается также и беспилотный режим работы. Развёртывание станции, по словам Соловьёва, запланировано после 2024 года.

Всего в программе МКС участвуют 15 членов, из которых пять — основные: Россия, США, Канада, Япония и Европейское космическое агентство. Первая постоянная экспедиция заработала на МКС в 2000 году. Изначально станцию планировали использовать до 2015 года, затем срок её работы продлили до 2020-го, а потом до 2024 года. Теперь обсуждается возможность эксплуатации МКС до 2028–2030 годов.

Как писал NEWS.ru, установленная космонавтами МКС новая заплатка в российском модуле «Звезда» не остановила утечку воздуха. 17 ноября Сергей Рыжиков заделал на МКС трещину заплаткой из резины и алюминиевой фольги. 18 ноября во время выхода в открытый космос космонавты Рыжиков и Кудь-Сверчков провели осмотр обшивки модуля «Звезда» в районе трещины. Они сфотографировали обшивку и доложили в ЦУП, что никаких более повреждений не нашли. Космонавты уточнили размер трещины, он составляет 4,5 см в длину.