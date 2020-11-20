Космонавты не нашли повреждений в районе трещины на модуле «Звезда»

https://static.news.ru/photo/6a8d3fcc-29e5-11eb-bc56-fa163e074e61_660.jpg Фото: Roscosmos/via Globallookpress.com

Российские космонавты Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков провели осмотр обшивки модуля «Звезда» в районе трещины. Они сфотографировали обшивку и доложили в ЦУП, что никаких более повреждений не нашли.

Центр управления полётами проинструктировал космонавтов на предмет обследования обшивки, как следует из переговоров, транслируемых NASA . В частности, астронавтам пояснили, что место на обшивке напротив трещины модуля «будет находиться с внешней стороны над ГЗУ вдоль четвертой плоскости». Поэтому на все работы в открытом космосе им дали не более пяти минут.

После того, как Рыжиков убедился, что других повреждений нет, космонавтов попросили работать «по циклограмме». Рыжиков и Кудь-Сверчков совершают выход в скафандрах в открытый космос, чтобы выполнить ремонтные работы. Космонавты уточнили размеры трещины, он составляет 4,5 см. На месте царапины установлена заплатка.

Специалисты считают, что трещина могла появиться в результате пробития корпуса станции микрометеоритом или микрофрагментом космического мусора.

Ранее NEWS.ru сообщал, что космонавты Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков выйдут в открытый космос для работы за пределами Международной космической станции (МКС). Последний раз российские космонавты выходили в открытый космос полтора года назад, а для Рыжикова и Кудь-Сверчкова это будет вообще первый опыт.