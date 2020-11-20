Космонавты не нашли повреждений в районе трещины на модуле «Звезда»

Российские космонавты Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков провели осмотр обшивки модуля «Звезда» в районе трещины. Они сфотографировали обшивку и доложили в ЦУП, что никаких более повреждений не нашли.
Центр управления полётами проинструктировал космонавтов на предмет обследования обшивки, как следует из переговоров, транслируемых
После того, как Рыжиков убедился, что других повреждений нет, космонавтов попросили работать «по циклограмме». Рыжиков и Кудь-Сверчков совершают выход в скафандрах в открытый космос, чтобы выполнить ремонтные работы. Космонавты уточнили размеры трещины, он составляет 4,5 см. На месте царапины установлена заплатка.
Специалисты считают, что трещина могла появиться в результате пробития корпуса станции микрометеоритом или микрофрагментом космического мусора.
Ранее NEWS.ru сообщал, что космонавты Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков выйдут в открытый космос для работы за пределами Международной космической станции (МКС). Последний раз российские космонавты выходили в открытый космос полтора года назад, а для Рыжикова и Кудь-Сверчкова это будет вообще первый опыт.