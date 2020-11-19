На МКС продолжается утечка воздуха, несмотря на новую заплатку

https://static.news.ru/photo/e04bae98-2a61-11eb-b904-fa163e074e61_660.jpg Фото: nasa.gov

Установленная космонавтами МКС новая заплатка в российском модуле «Звезда» не остановила утечку воздуха.

Об этом сообщается в переговорах космонавтов с Землёй, транслируемых NASA.

17 ноября Сергей Рыжиков заделал на МКС трещину заплаткой из резины и алюминиевой фольги. 18 ноября во время выхода в открытый космос космонавты Рыжиков и Кудь-Сверчков провели осмотр обшивки модуля «Звезда» в районе трещины. Они сфотографировали обшивку и доложили в ЦУП, что никаких более повреждений не нашли. Космонавты уточнили размеры трещины, он составляет 4,5 см в длину.

Отмечается, после проведённых работ экипаж закрыл люк в промежуточную камеру, где находится трещина, для проверки герметичности. В ночь на четверг люк был снова открыт. Как доложил Рыжиков в подмосковный Центр управления полётами, давление в «протекающем» отсеке упало с 736 до 685 мм ртутного столба.

Утечку заметили ещё год назад. Специалисты считают, что трещина могла появиться в результате пробития корпуса станции микрометеоритом или микрофрагментом космического мусора.

Как рассказал глава полёта российского сегмента МКС Владимир Соловьёв, толщина трещины в переходной камере модуля «Звезда» равна примерно толщине волоса. Он отметил, что сотрудники ЦНИИмаша и центра Хруничева пытаются выяснить причину ЧП на орбите и разрабатывают способ полностью устранить трещину.