На российском модуле МКС заделывают трещину

https://static.news.ru/photo/3fcd9f78-28e8-11eb-804d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Roscosmos/Global Look Press

Экипаж Международной космической станции (МКС) заделывает трещину в российском модуле «Звезда», из-за которой происходит утечка воздуха.

Космонавт Сергей Рыжиков нашёл заплатку в виде гибкого диска из резины и алюминиевой фольги. Он также снял временную каптоновую ленту с трещины и обезжирил поверхность спиртовой салфеткой, как следует из данных переговоров, транслируемых NASA.

Во время переговоров специалист подмосковного центра управления полётами попросил Рыжикова примерить и наклеить заплатку на трещину, выравнивая её от центра к краям, чтобы избежать появления пузырьков воздуха.

Утечку заметили ещё год назад, и для того чтобы обнаружить причину, космонавты закрыли все люки в модулях МКС с целью проверки их герметичности и четыре дня находились в российском модуле. При этом место утечки тогда так и не нашли.

Проблему помог обнаружить чайный пакетик. Они наблюдали за его движением в условиях невесомости, чтобы определить, куда движется воздух. После того как они установили заплатку на трещину на МКС, давление внутри станции всё равно продолжает падать, однако темп утечки воздуха снизился.

Как рассказал глава полёта российского сегмента МКС Владимир Соловьёв, толщина трещины в переходной камере модуля «Звезда» равна примерно толщине волоса. Он отметил, что сотрудники ЦНИИмаш и Центра Хруничева пытаются выяснить причину ЧП на орбите и разрабатывают способ полностью устранить трещину.

Ранее NEWS.ru писал, что на борт орбитальной станции перешли прибывшие на американском корабле Crew Dragon астронавты Майкл Хопкинс, Виктор Гловер и Шэннон Уокер, а также японец Соити Ногути. Они проведут на МКС шесть месяцев.