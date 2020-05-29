В разгонном блоке «Фрегат» выявили утечку токсичных паров

https://static.news.ru/photo/ce6de202-a1c4-11ea-afe4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Roscosmos/via Globallookpress.com

Утечку токсичного топлива выявили на российском разгонном блоке «Фрегат», хранящемся на космодроме Куру во Французской Гвиане. В начале июня для решения этой проблемы туда вылетят специалисты Роскосмоса.

Французская сторона сообщила, что в месте хранения разгонного блока «Фрегат» на космодроме Куру зафиксировано периодическое срабатывание сигнализации системы обнаружения паров окислителя, — сообщили РИА Новости в пресс-службе Роскосмоса.

Для оценки ситуации и принятия необходимых мер туда отправятся специалисты НПО им. Лавочкина, компании «Главкосмос» и ЦЭНКИ. По данным Роскосмоса, «Фрегат» хранится на космодроме Куру в помещении, отвечающем всем международным требованиям, поэтому опасности для обслуживающего персонала и окружающей среды не представляет.

Как писал NEWS.ru, в Москву прибыла последняя группа сотрудников Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры (ЦЭНКИ) и его филиалов. Они завершили технологические работы в Гвианском космическом центре на космодроме Куру, который объявил о приостановке всех пусковых кампаний из-за пандемии коронавируса. Более 200 специалистов предприятий ракетно-космической отрасли были в несколько этапов эвакуированы из французской Гвианы в марте и апреле этого года. Российские специалисты приводили на Куру в исходное состояние оборудование на заправочной станции после приостановки пусковых кампаний Французским национальным центром.