В NASA спрогнозировали риск столкновения Земли с астероидом

Ни один из известных сегодня учёным астероидов не представляет для Земли угрозы в ближайшие 100 лет. Об этом сообщил РИА Новости заместитель руководителя NASA Томас Зурбухен, комментируя запуск космического зонда DART к астероиду Диморф. По его словам, специалисты сейчас имеют информацию о порядке 40% объектов размером более 140 метров, большинство из них, ещё только предстоит найти.

Зонд DART должен отправиться к астероиду Диморф в среду, 23 ноября. Он должен будет врезаться в небесное тело для испытания технологии защиты планеты от вероятного столкновения с астероидом в будущем.

Будьте спокойны, этот астероид не является сейчас и не будет угрозой. Ни один из известных нам сегодня объектов не является угрозой в предстоящие сто лет или около того, — сказал Зурбухен.

Как пояснил представитель NASA, пока учёным известно только порядка 40% объектов размером более 140 метров, «большинство из них, около 60%, мы ещё только должны найти».

Ранее учёный Института прикладной математики имени Келдыша Леонид Еленин сообщил, что к Земле летит неизвестный и потенциально опасный астероид. Он пролетит на расстоянии 18 млн км от Земли. Для сравнения: расстояние до Луны составляет 380 тысяч км. На данный момент проводится уточнение траектории движения потенциально опасного объекта.