В NASA пожаловались на трудности в работе из-за санкций против России

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Введённые Западом в отношении России санкции создают трудности в работе астронавтов NASA. Однако в американском управлении по аэронавтике решительно поддерживают идею перекрёстных полётов, сообщает портал SpaceNews со ссылкой на члена Консультативной группы по аэрокосмической безопасности и бывшего астронавта Сьюзен Хелмс.

Геополитические санкции, которые были наложены на Россию и которые мы наблюдали в последние несколько месяцев, создали среду, в которой становятся очевидными некоторые административные трудности, — сказала она.

В качестве примеров Хелмс привела отказ ряда западных авиакомпаний от полётов в Москву, приостановку операций иностранных банков на территории РФ, а также прекращение компанией Microsoft продаж в России своей продукции и предоставления услуг.

Она подчеркнула, что обе стороны стараются сохранить связи, а в NASA решительно поддерживает идею о том, чтобы астронавты США могли летать на МКС на кораблях «Союз», а российские космонавты — на частных Crew Dragon.

Ранее глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что космонавты РФ не будут летать на американских кораблях Boeing Starliner в случае достижения договорённости с NASA о перекрёстных полётах. Он пояснил, что тестовые полёты корабля прошли не совсем удачно, поэтому российская сторона не будет рисковать жизнями космонавтов.

Рогозин также отметил, что Роскосмос принял решение о дате окончания участия в деятельности МКС. Назвать её он отказался, добавив, что партнёры будут извещены об этом заранее.