В NASA объяснили слухи о ЧП на МКС NASA: обсуждение отработки сценария ЧП на МКС попало в прямой эфир по ошибке

Фото: NASA/Global Look Press

Фрагмент переговоров при отработке сценария внештатной ситуации на МКС попал в эфир NASA по ошибке, заявил РИА Новости представитель американского космического агентства после появления слухов о ЧП на Международной космической станции. По его словам, все члены экипажа станции находятся в безопасности ничего их здоровью не угрожает.

На борту МКС нет никакой чрезвычайной ситуации, — подчеркнул собеседник агентства.

Он добавил, что остаются в силе планы выхода в открытый космос 13 июня. Представитель NASA пояснил, что попавшая в эфир запись имела отношение к учебному сценарию недомогания у члена экипажа при прохождении декомпрессии.

Ранее американская корпорация Boeing запустила пилотируемый корабль CST-100 Starliner к Международной космической станции. Корабль стартовал с космодрома на мысе Канаверал во Флориде. На борту находились астронавты Сунита Уильямс и Бутч Уилмор.

До этого грузовой космический корабль Cargo Dragon, производством которого занимается компания SpaceX американского миллиардера и предпринимателя Илона Маска, доставил на Землю с МКС образцы научных исследований и 11 километров оптоволокна, произведенного на орбите в рамках эксперимента Flawless Space Fibers.