Американцы запустили пилотируемый корабль Starliner к МКС Корпорация Boeing запустила к МКС корабль CST-100 Starliner

Американская корпорация Boeing запустила пилотируемый корабль CST-100 Starliner к Международной космической станции. Корабль стартовал с космодрома на мысе Канаверал во Флориде. Трансляция запуска велась на YouTube-канале NASA.

Корабль запустили в 10:52 по местному времени (17:52 мск). На борту находятся астронавты Сунита Уильямс и Бутч Уилмор. Предполагается, что полет до МКС продлится чуть более суток.

Первый запуск Starliner был намечен на 7 мая. Но его отложили из-за проблем, возникших с клапаном ракеты-носителя Atlas V компании United Launch Alliance (ULA). Экипаж, уже занявший свои места, был эвакуирован.

Следующая попытка отправить Starliner к МКС была запланирована на 1 июня. Однако полет снова перенесли. Причиной отмены взлета стал компьютерный программатор наземного запуска, который не загружался в правильную рабочую конфигурацию.