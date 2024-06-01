Первый запуск пилотируемого корабля Starliner снова отложили

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Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) сообщило, что корпорация Boeing вновь отложила первый пилотируемый запуск к Международной космической станции (МКС) своего космического корабля CST-100 Starliner. Пуск был отменен в автоматическом режиме за несколько минут до старта.

На пресс-конференции представители NASA и Boeing заявили, что причиной отмены взлета стал компьютерный программатор наземного запуска, который не загружался в правильную рабочую конфигурацию. Команда компании ULA (United Launch Alliance), которая разработала ракету-носитель Atlas V, уже работает над выяснением причины. Запуск пилотируемого корабля Starliner пока отложили на сутки. Примечательно, что его взлет переносили уже несколько раз.

Первый запуск Starliner был намечен на 7 мая. Но его отложили из-за проблем, возникших с клапаном ракеты-носителя Atlas V компании United Launch Alliance (ULA). Экипаж, уже занявший свои места, был эвакуирован. Астронавты NASA Бутч Уилмор и Сунита Уильямс должны были пробыть на МКС неделю. Их основной задачей является возвращение на полигон в Уайт-Сэндс (США) и совершение мягкой посадки.

Ранее грузовой космический корабль Cargo Dragon, производством которого занимается компания SpaceX американского миллиардера Илона Маска, доставил на Землю с МКС образцы научных исследований и 11 км оптоволокна, которое было произведено на орбите Земли в рамках эксперимента Flawless Space Fibers.