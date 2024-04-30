Назван экспериментальный груз, доставленный Cargo Dragon на Землю с МКС Космический корабль Cargo Dragon приводнился у берегов Флориды с оптоволокном

Фото: Nasa /Nasa/Global Look Press

У побережья Флориды США успешно приводнился грузовой космический корабль Cargo Dragon, производством которого занимается компания SpaceX американского миллиардера Илона Маска, говорится в пресс-релизе компании в Twitter (X). Кораблю потребовалось около полутора суток, чтобы преодолеть расстояние от Международной космической станции (МКС) до берегов США.

Cargo Dragon отстыковался от МКС в 20:10 (по мск) 28 апреля, приводнение состоялось в 08:39 (по мск) 30 апреля. Корабль использовался по двойному назначению: сначала он доставил груз на международную станцию, а на Землю на его борту прибыли образцы научных исследований и другие грузы весом в 1,8 тонны. Важной стала доставка 11 км оптоволокна, которое было произведено на орбите Земли в рамках эксперимента Flawless Space Fibers.

Ранее научный руководитель Института космических исследований РАН Лев Зеленый заявил, что шансы американского предпринимателя Илона Маска колонизировать Марс достаточно низкие. По мнению академика, пока знаний об этой планете недостаточно, чтобы говорить хотя бы о возможности полета. Он уточнил, сам полет не является чем-то фантастическим, но люди до сих пор не знают, как защитить экипаж от радиации во время перелета.