Академик оценил планы Маска колонизировать Марс Академик Зеленый назвал низкими шансы Маска колонизировать Марс

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Научный руководитель Института космических исследований РАН Лев Зеленый заявил, что шансы американского предпринимателя Илона Маска колонизировать Марс достаточно низкие. В беседе с KP.RU академик отметил, что пока знаний об этой планете недостаточно, чтобы говорить хотя бы о возможности полета.

Вы знаете, я сам в свое время увлекался этими идеями. Лет 10 назад мы даже проводили круглый стол под названием «Марс — запасная планета для человечества». Сегодня мы многое знаем о Марсе, его активно исследуют. Но по той сумме знаний, которыми мы сейчас владеем, полет человека на Марс, а тем более его колонизация, представляются мне маловероятными, — пояснил Зеленый.

По словам академика, сам полет не является чем-то фантастическим, но люди до сих пор не знают, как защитить экипаж от радиации во время перелета. Он отметил, что в космосе есть излучения нескольких видов, некоторые из которых могут привести к мгновенной утрате когнитивных способностей.

Заряженная частица действует как кирпич, который летит в голову, у нее очень большая энергия и она повреждает нейроны мозга. Как с этим бороться, не очень понятно, — уточнил Зеленый.

Маск во время выступления перед сотрудниками своей частной космической компании SpaceX заявил о планах колонизировать Марс. По его словам, для этого необходимо доставить на планету несколько миллионов тонн груза с Земли и переселить туда 1 млн человек.

Руководитель Института космической политики Иван Моисеев ранее заявил, что запуск российской экспедиции на Марс может состояться в середине 2030-х или к 2040-м годам. По его словам, после утверждения проекта в Государственной космической программе средний срок разработки таких миссий составляет около семи лет.